ماكرون: نحذّر من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا

في مدينة ميتز، ومع اقتراب ختام زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى فرنسا، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون أوروبا إلى استعادة شجاعة مؤسسيها، لتكون قوة للسلام والاستقلال والديمقراطية.



وفي كلمة ألقاها بحضور البابا، حذّر ماكرون من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا.



وكان في استقبال البابا إلى جانب ماكرون عدد من قادة الدول المجاورة، على أن يترأس الحبر الأعظم قداسًا في ميتز قبل عودته إلى الفاتيكان مساءً.