طهران تنفي "بشكل قاطع" أي ضلوع لها في مخطط لمهاجمة قاعدة عسكرية في إنكلترا

أعلنت السفارة الإيرانية في لندن رفضها "بشكل قاطع" وإدانتها الشديدة للتكهنات بشأن ضلوع طهران في مخطط لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأميركية.



وانتقدت السفارة في منشور على منصة إكس "التكهنات الأخيرة التي لا أساس لها والخبيثة التي نشرها بعض الأفراد ووسائل الإعلام البريطانية في محاولة لربط إيران" بالحادثة التي وقعت في الساعات الأولى من الأحد قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي.



وأوقفت السلطات خمسة رجال، جميعهم بريطانيون وفي منتصف العشرينات من العمر، فيما تتولى شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق في القضية.