أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
25
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
طهران تنفي "بشكل قاطع" أي ضلوع لها في مخطط لمهاجمة قاعدة عسكرية في إنكلترا
أخبار دولية
2026-09-28 | 09:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
طهران تنفي "بشكل قاطع" أي ضلوع لها في مخطط لمهاجمة قاعدة عسكرية في إنكلترا
أعلنت السفارة الإيرانية في لندن رفضها "بشكل قاطع" وإدانتها الشديدة للتكهنات بشأن ضلوع طهران في مخطط لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية بريطانية تستخدمها القوات الأميركية.
وانتقدت السفارة في منشور على منصة إكس "التكهنات الأخيرة التي لا أساس لها والخبيثة التي نشرها بعض الأفراد ووسائل الإعلام البريطانية في محاولة لربط إيران" بالحادثة التي وقعت في الساعات الأولى من الأحد قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي.
وأوقفت السلطات خمسة رجال، جميعهم بريطانيون وفي منتصف العشرينات من العمر، فيما تتولى شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق في القضية.
أخبار دولية
طهران
قاعدة عسكرية
إنكلترا
التالي
البابا لاون يرفض العنف باسم الدين... وماكرون يحذّر من عودة القوميات
الموقوفون الخمسة في مخطط مهاجمة قاعدة عسكرية في إنكلترا بريطانيون في منتصف العشرينات
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:57
الموقوفون الخمسة في مخطط مهاجمة قاعدة عسكرية في إنكلترا بريطانيون في منتصف العشرينات
أخبار دولية
08:57
الموقوفون الخمسة في مخطط مهاجمة قاعدة عسكرية في إنكلترا بريطانيون في منتصف العشرينات
0
أخبار دولية
2026-08-15
قطر تنفي "بشكل قاطع" احتجاز طيارين إيرانيين
أخبار دولية
2026-08-15
قطر تنفي "بشكل قاطع" احتجاز طيارين إيرانيين
0
أخبار دولية
10:56
رئيس الحكومة البريطانية يدعو لاجتماع طارئ على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد
أخبار دولية
10:56
رئيس الحكومة البريطانية يدعو لاجتماع طارئ على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد
0
آخر الأخبار
2026-08-15
الخارجية القطرية: ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين
آخر الأخبار
2026-08-15
الخارجية القطرية: ننفي بشكل قاطع الادعاءات التي تم تداولها بشأن احتجاز طيارين إيرانيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:45
محكمة إيطالية تدين 3 مسؤولين أمنيين مصريين في مقتل الباحث ريجيني
أخبار دولية
12:45
محكمة إيطالية تدين 3 مسؤولين أمنيين مصريين في مقتل الباحث ريجيني
0
أخبار دولية
12:34
الشرطة البريطانية تعلن الافراج بكفالة عن الموقوفين الخمسة في مخطط قاعدة فيرفورد
أخبار دولية
12:34
الشرطة البريطانية تعلن الافراج بكفالة عن الموقوفين الخمسة في مخطط قاعدة فيرفورد
0
أخبار دولية
10:56
رئيس الحكومة البريطانية يدعو لاجتماع طارئ على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد
أخبار دولية
10:56
رئيس الحكومة البريطانية يدعو لاجتماع طارئ على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد
0
أخبار دولية
09:28
مجموعة موالية لأديس أبابا تقول إن الجيش الإثيوبي سيطر على بلدة هامة في إقليم تيغراي
أخبار دولية
09:28
مجموعة موالية لأديس أبابا تقول إن الجيش الإثيوبي سيطر على بلدة هامة في إقليم تيغراي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-08-17
الرئيس عون: لبنان ملتزم بتطبيق الاتفاق الإطار والعلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة
أخبار لبنان
2026-08-17
الرئيس عون: لبنان ملتزم بتطبيق الاتفاق الإطار والعلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-19
المولدات: خسارة فعلية أم أرباح أقل؟
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-19
المولدات: خسارة فعلية أم أرباح أقل؟
0
آخر الأخبار
2026-06-29
وزيرة الشؤون الاجتماعية: انخفض عدد مراكز الإيواء من 692 في الذروة إلى 479 اليوم مع إقفال 213 مركزًا وفي بيروت تراجع عدد المراكز من 150 إلى 100
آخر الأخبار
2026-06-29
وزيرة الشؤون الاجتماعية: انخفض عدد مراكز الإيواء من 692 في الذروة إلى 479 اليوم مع إقفال 213 مركزًا وفي بيروت تراجع عدد المراكز من 150 إلى 100
0
أخبار دولية
2026-09-17
قمة فرنسية أردنية في باريس... دعم للبنان وحصر السلاح بيد الدولة
أخبار دولية
2026-09-17
قمة فرنسية أردنية في باريس... دعم للبنان وحصر السلاح بيد الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:48
طبق مغربي على طريقة الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة تحضير "الكُسكُس" باللحم (فيديو)
عالم الطبخ
10:48
طبق مغربي على طريقة الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة تحضير "الكُسكُس" باللحم (فيديو)
0
اقتصاد
08:31
وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر
اقتصاد
08:31
وزير العمل محمد حيدر يعلن ما تمّ الإتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشر
0
أخبار دولية
07:51
ماكرون: نحذّر من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا
أخبار دولية
07:51
ماكرون: نحذّر من الانكفاء وكراهية الآخر وعودة النزعات القومية التي تقسّم أوروبا
0
أخبار لبنان
07:38
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
أخبار لبنان
07:38
المؤسسة العامة للسكك الحديد والنقل المشترك تتسلّم 20 حافلة جديدة مقدّمة من سلطنة عُمان
0
أخبار دولية
05:59
كالاس: روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب في أوروبا
أخبار دولية
05:59
كالاس: روسيا تخطط لمزيد من أعمال التخريب في أوروبا
0
أخبار دولية
05:16
بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية
أخبار دولية
05:16
بريطانيا تحقق في صلة محتملة لإيران بتهديد قرب قاعدة جوية
0
أخبار لبنان
05:00
الجميّل ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة"
أخبار لبنان
05:00
الجميّل ردًا على قاسم: "عن أي دولة عم تحكي؟ نحن الدولة استرديناها مبارح من سنة"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
تقارير نشرة الاخبار
13:45
انجازات عربية عابرة للحدود كرمتها مؤسسة "تكريم"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في زيارة نادرة إلى لورد… البابا لاون يضع الألم في قلب رسالته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:54
توقيف والدَين عنّفا طفلَيهما القاصرَين... أحدهما بجنزير حديدي والآخر بسلك كهربائي (فيديو)
أمن وقضاء
07:54
توقيف والدَين عنّفا طفلَيهما القاصرَين... أحدهما بجنزير حديدي والآخر بسلك كهربائي (فيديو)
2
اقتصاد
07:02
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
اقتصاد
07:02
تذكير من "المالية" إلى المكلفين المسجلين في الضريبة على القيمة المضافة
3
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
خبر عاجل
15:02
مصدر أمني للـLBCI: لا صحة لصدور أي تعميم يطلب من رؤساء الأجهزة الأمنية عدم المشاركة في إحياء الذكرى الثانية لاغتيال حسن نصرالله أو إرسال ممثلين عنهم
4
أمن وقضاء
03:35
الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
03:35
الرأس المدبّر لعمليات سلب في مناطق جبل لبنان وبحقه 5 مذكرات عدلية بجرائم مختلفة في قبضة شعبة المعلومات
5
حال الطقس
02:52
منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...
حال الطقس
02:52
منخفض جوي وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة...
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-9-2026
7
فنّ
03:37
إلهام شاهين وماجدة الرومي وليلى علوي في عنايا… زيارة إلى مار شربل تجمع نجمات لبنان ومصر (صور)
فنّ
03:37
إلهام شاهين وماجدة الرومي وليلى علوي في عنايا… زيارة إلى مار شربل تجمع نجمات لبنان ومصر (صور)
8
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
فنّ
13:22
"دوم دوم تاك تاك" صارت "تاك تاك"… نجوى كرم تشوّق جمهورها لأغنيتها الجديدة (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More