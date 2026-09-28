الموقوفون الخمسة في مخطط مهاجمة قاعدة عسكرية في إنكلترا بريطانيون في منتصف العشرينات

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن الرجال الخمسة الموقوفين على خلفية إنذار بوجود قنبلة في قاعدة جوية بريطانية تستخدمها القوات الأميركية، جميعهم بريطانيون وتراوح أعمارهم بين 23 و25 عاما.



وذكرت الشرطة أن الموقوفين الخمسة، وهم رجل يبلغ 25 عاما وثلاثة في سن 24 عاما وآخر يبلغ 23 عاما، يقيمون جميعا في لندن. وأفادت بأنهم محتجزون منذ الأحد للاشتباه بارتكاب جرائم تشمل "التخطيط لعمل إرهابي" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية.