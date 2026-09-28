مجتبى خامنئي: يوم سيأتي تغادر فيه الولايات المتحدة بحر العرب

أكّد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله مجتبى خامنئي في رسالة منسوبة إليه، أنّه سيأتي يوم تضطر فيه القوات الأميركية الى مغادرة بحر العرب بعد "الضربات الموجعة" التي تلقتها من طهران في مضيق هرمز.

وقال خامنئي الذي لم يظهر علنًا منذ تعيينه خلفا لوالده علي بعد مقتله في مستهل الحرب "كان بحرا جنوب إيران ساحةً تجول فيها قوات العدو، أما اليوم، فبسبب الضربات الموجعة التي تلقّوها من المجاهدين الشجعان وحماة مضيق هرمز، لم يعودوا يتقدمون إلى ما بعد بحر العرب".

أضاف في الرسالة التي نشرت على موقعه الإلكتروني الرسمي، وجاءت في ذكرى الحرب مع العراق (1980-1988) "كلما خاطروا وأقدموا على ذلك ألحقوا الضرر بأنفسهم، وقريبا سيأتي اليوم الذي يخلو فيه بحر العرب منهم أيضًا".