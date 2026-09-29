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الإمارات تؤكد استقبال بن زايد لنتنياهو الأحد
أخبار دولية
2026-09-29 | 00:36
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الإمارات تؤكد استقبال بن زايد لنتنياهو الأحد
عقد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان لقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الأحد، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) الإثنين، في أول تأكيد رسمي إماراتي للقاء بينهما منذ توقيع البلدين اتفاق تطبيع في العام 2020.
وبُعيد الإعلان الإماراتي، أكد مكتب نتنياهو زيارة رئيس الحكومة إلى أبوظبي الأحد، حيث "ناقش الأوضاع في المنطقة".
وأتى الإعلان الإماراتي عبر وكالة الأنباء الرسمية (
وام
)، غداة نشر وسائل إعلام في إسرائيل نبأ الزيارة واللقاء.
وأتت الزيارة على وقع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط. كما جاءت بعد أسابيع من تقرير إسرائيلي أثار ضجة كبرى، مفاده أن بن زايد حذّر نتنياهو قبل هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وبأن الأخير لم ينقل التحذير إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما نفاه نتنياهو.
وبحسب بيان صدر عن مكتب نتنياهو، ونشر على منصة إكس، فإنّ "الزيارة ركّزت على تعزيز العلاقات بين البلدين وعلى التحديات في المنطقة".
وأوردت وكالة "وام" أن بن زايد استقبل نتنياهو "الذي قام بزيارة إلى دولة الإمارات يوم الأحد". وذكرت أن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها وتطويرها".
ورغم تأكيد الزيارة، تقدّم جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي بشكوى ضد "القناة 12" غداة كشفها عن زيارة نتنياهو إلى الإمارات.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو الذي يشرف على جهاز الأمن الداخلي أن "الشاباك تقدّم بشكوى إلى الرقيب العسكري العام، مطالبا باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق القناة 12 على خلفية انتهاك خطير لقواعد الرقابة".
وكانت "القناة 12" ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى أفادت الأحد بأن نتنياهو زار الدولة الخليجية للقاء رئيسها محمد بن زايد.
أخبار دولية
الإمارات
بن زايد
نتنياهو
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