ترامب ينفي أن يكون عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموالها المجمّدة

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما أورده موقع "أكسيوس" الإخباري من أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات المفروضة عليها والإفراج عن أموالها المجمّدة، في وقت تتواصل فيه الحرب في الشرق الأوسط.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "نشر موقع أكسيوس للتو تقريرا مفاده بأن ترامب عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموالها المجمّدة. هذا غير صحيح. لم أعرض عليهم أي شيء!".