ترامب "متفاجئ" من قرار بريطانيا الإفراج عن المشتبه فيهم في مخطط القاعدة الجوية: القضية "قد تكون" مرتبطة بإيران

ندّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقرار الشرطة البريطانية إخلاء سبيل الرجال الخمسة الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية في جنوب غرب إنكلترا.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض إن القضية "قد تكون" مرتبطة بإيران، من دون أن يقدّم تفاصيل.



وأضاف: "أنا متفاجئ من الإفراج عنهم، لم أكن لأفعل ذلك"، مؤكدا في الوقت نفسه أن السلطات البريطانية عملت "بشكل وثيق جدا" مع الولايات المتحدة. وقال: "نعرف كل شيء عنهم. لم نكن لنفرج عنهم".



من جهته، امتنع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن الخوض في تفاصيل القضية، لكنه قال لقناة "فوكس نيوز" ليل الاثنين إن الحادث "يحمل بوضوح بصمات طرف أجنبي".



وأضاف: "سيُكشف الكثير من المعلومات الإضافية في الأيام المقبلة، لكن ليس في وسعي حاليا قول أكثر من أن الأمر بالغ الخطورة، وقد جرى التعامل معه بالشكل المناسب".



وجاءت تخلية سبيل الرجال الخمسة، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء آندي بورنم عقد اجتماع طارئ لكبار المسؤولين لاستيضاح "الصورة بالكامل".



وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية الاثنين أن الرجال الخمسة الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي، أخلي سبيلهم بكفالة، فيما تستمر التحقيقات لكشف ضلوع محتمل لـ"دولة أجنبية" في مخطط يُعتقد أنه كان يرمي إلى تنفيذ تفجير.



وفي آذار، سمحت المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام قاعدة فيرفورد في "عمليات دفاعية محددة ضد إيران" بهدف تدمير صواريخ إيرانية.



وعندما سُئل ترامب عما إذا كانت القضية مرتبطة بإيران، أجاب: "قد تكون كذلك".



لكن طهران نفت "بشكل قاطع" أي دور لها في المخطط.