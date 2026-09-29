روبيو: حادثة القاعدة الجوية البريطانية تحمل بصمات "طرف أجنبي"

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن مخطّطا يُشتبه في أنه كان يهدف إلى تنفيذ تفجير قرب قاعدة جوية بريطانية تستخدمها الولايات المتحدة، يحمل بصمات "طرف أجنبي".



وقال روبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "من الواضح أن في الأمر بصمات طرف أجنبي"، مشيرا الى أنه لن يخوض في مزيد من التفاصيل.