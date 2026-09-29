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وزير الخارجية الصيني: العلاقات الصينية اليابانية تواجه مرة أخرى وضعا خطيرا وتنتظر أن تعود إلى طبيعتها
أخبار دولية
2026-09-29 | 01:19
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وزير الخارجية الصيني: العلاقات الصينية اليابانية تواجه مرة أخرى وضعا خطيرا وتنتظر أن تعود إلى طبيعتها
أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات مع طوكيو تتّجه لتعود إلى طبيعتها، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الياباني السابق تاكيشي إيوايا الذي يقود وفدا تجاريا إلى بكين.
وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين البلدين منذ أن لمّحت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في تشرين الثاني الماضي إلى احتمال تدخُّل طوكيو في حال تعرّضت تايوان لهجوم.
وردا على ذلك، حذّرت الصين مواطنيها من السفر إلى اليابان وفرضت قيودا تجارية أدّت، وفق تقارير إعلامية، إلى تراجع كبير في إمدادات المعادن الأرضية النادرة الحيوية إلى الشركات اليابانية.
وترأس إيوايا وفدا إلى الصين يضم حوالى 50 من قادة الأعمال، بهدف تعزيز التجارة الثنائية التي تضرّرت جرّاء القيود والرسوم المفروضة منذ تشرين الثاني الماضي.
وقال وانغ لإيوايا إن "العلاقات الصينية اليابانية تواجه مرة أخرى وضعا خطيرا، وتنتظر أن تعود إلى طبيعتها مجددا"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.
وأضاف وانغ: "بالنسبة إلى الجانب الياباني، فإن المهمة الأكثر إلحاحا هي تصحيح التصريحات والأفعال الخاطئة لقادة البلاد في شأن قضية تايوان".
وتأتي زيارة إيوايا إلى بكين بعد شهر من زيارة قام بها نواب يابانيون حاليون إلى العاصمة الصينية سعيا إلى ترميم العلاقات، من دون إحراز تقدم كبير.
ولا يزال إيوايا الذي شغل منصب وزير الخارجية حتى تشرين الأول 2025 صوتا مؤثرا داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي المحافظ في اليابان، رغم أن بعض أعضاء الحزب انتقدوه باعتباره متساهلا مع الصين.
وفي كانون الأول 2024، زار إيوايا، بصفته وزيرا للخارجية آنذاك، وانغ في بكين، واتفقا على تخفيف قواعد التأشيرات للسياح الصينيين بعدما اتخذت بكين خطوة مماثلة.
أخبار دولية
الصين
اليابان
وانغ يي
تاكيشي إيوايا
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