سوريا: حريق في خط أنابيب غاز بين ‏الشولا ودير الزور جراء عمل تخريبي

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الشركة السورية للبترول قولها إن حريقا اندلع مساء الاثنين في خط أنابيب غاز يربط بين منطقة الشولا ودير الزور "بسبب انفجار الصمام المقطعي في ‏الخط جراء عمل تخريبي"‎.‎



وأفادت الشركة الحكومية بأن الحريق أدى إلى توقف تدفق الغاز ‏من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد‎.‎



وأوضحت أن فرق الإطفاء عملت على عزل المنطقة ‏قبل وبعد الحريق، وتعمل على "إتمام عملية الإخماد مع انخفاض ضغط ‏الغاز في المنطقة‎."‎