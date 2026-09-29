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حاكم أوديسا الأوكرانية: هجوم روسي يلحق أضرارا ببنى تحتية لموانئ

أخبار دولية
2026-09-29 | 07:58
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حاكم أوديسا الأوكرانية: هجوم روسي يلحق أضرارا ببنى تحتية لموانئ
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حاكم أوديسا الأوكرانية: هجوم روسي يلحق أضرارا ببنى تحتية لموانئ

أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر أن غارات روسية ألحقت أضرارا بمرافق بنية تحتية لموانئ ومواقع أخرى في المنطقة المطلة على البحر الأسود.

وكشف عبر تيليغرام، أن ستة أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي ألحق أضرارا جسيمة أيضا بمؤسسة تجارية مدنية.

أخبار دولية

أوديسا

هجوم روسي

موانئ

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