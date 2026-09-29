عراقجي يتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الموجود في نيويورك، أنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة الثلاثاء على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية.



وقال عراقجي الاثنين: "الوسطاء القطريون طرحوا أفكارا وناقشناها، ومن المقرر أن يثيروا المسألة مرة أخرى مع الجانب الأميركي، وبعد ذلك سينقل إلينا الرد الأميركي النهائي".



وأضاف عراقجي الذي يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن "القطريين يأملون أن يتم ذلك بحلول يوم غد (الثلاثاء بالتوقيت المحلي).