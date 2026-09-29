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قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا
أخبار دولية
2026-09-29 | 05:03
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قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا
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قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا
توعّد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن تستهدف إيران بنى تحتية في الشرق الأوسط إذا لم "يتحقق أمن" الجمهورية الإسلامية.
وقال قاليباف بالفيديو: "لتدرك أميركا وسائر الدول (...) أنه في المنطقة التي لا نبيع فيها نفطنا، لن يبيع أحد نفطا، وإذا لم يتحقق أمننا، فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن".
وتأتي تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين في وقت أخفقت المحادثات بين الطرفين حتى الآن في إنهاء الحرب.
أخبار دولية
محمد باقر قاليباف
إيران
نفط
بنية تحتية
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