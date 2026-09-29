الحرس الثوري الإيراني: ترامب كاذب كبير ويجب إخبار الأميركيين بالحقيقة

وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "كاذب كبير"، مشيرا إلى تعليقات الرئيس عن الأسلحة النووية وغيرها من القضايا.وقال محبي: "ينبغي إطلاع الشعب الأميركي على الحقيقة"، لافتا الى أن الولايات المتحدة أخفقت في حملتها العسكرية على إيران وأن عليها مغادرة المنطقة.