واشنطن تعفي الطيران العراقي من عقوبات إيران لنقل الزوار من النجف وإليها

أفادت مصادر رسمية عراقية الثلاثاء بأن الولايات المتحدة منحت الخطوط الجوية العراقية إعفاء من العقوبات على طهران، للسماح بنقل الزوار الإيرانيين من وإلى مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة، بعد تعليق رحلات شركات الطيران الإيرانية.



وعلّق مطار النجف، وهو بوابة رئيسية للحجاج الإيرانيين الراغبين بزيارة العتبات المقدسة في العراق، رحلات الشركات الإيرانية أواخر الأسبوع الماضي، التزاما بالعقوبات التي فرضتها واشنطن أخيرا على كامل قطاع النقل الجوي للجمهورية الإسلامية.



وبات لزاما على الإيرانيين الراغبين بزيارة العراق البحث عن بدائل من خلال رحلات برية طويلة، في ظل تعليق شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إيران منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في شباط.



وقال مصدر رسمي عراقي لوكالة فرانس برس "حصل الطيران العراقي على استثناء لكن بشروط للتسيير رحلات بين النجف وإيران".



بدوره، قال مصدر في مطار النجف "تمّ إشعار المطار أمس باستئناف رحلات الطيران العراقي إلى ايران، لكن ليس هناك جداول رحلات حتى الآن".



من جهتها، أعلنت وزارة النقل العراقية في بيان أن الإعفاء أتى بعد جهود بذلتها حكومة علي الزيدي.

