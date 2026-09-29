الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول

تستعد الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول بعد حصولها على استثناء خاص، وذلك عقب تعليق الرحلات تماشيا مع العقوبات الأمريكية التي تقيد تقديم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية.



وقالت وزارة النقل العراقية إن الرحلات ستنطلق مبدئيا من مطار النجف الدولي.