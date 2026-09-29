أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
باب ادريس
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول

أخبار دولية
2026-09-29 | 08:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول

تستعد الخطوط الجوية العراقية لاستئناف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول بعد حصولها على استثناء خاص، وذلك عقب تعليق الرحلات تماشيا مع العقوبات الأمريكية التي تقيد تقديم الخدمات لشركات الطيران الإيرانية.

وقالت وزارة النقل العراقية إن الرحلات ستنطلق مبدئيا من مطار النجف الدولي.

أخبار دولية

الجوية

العراقية

ستستأنف

رحلاتها

إيران

تشرين

الأول

LBCI التالي
واشنطن تعفي الطيران العراقي من عقوبات إيران لنقل الزوار من النجف وإليها
الحكومة الإسبانية تعلن تدابير لمواجهة أزمة السكن وسط الاحتجاجات الشعبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:44

وكالة الأنباء العراقية: شركة الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها بين مدينة النجف والمطارات الإيرانية

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-22

رويترز: الحكومة العراقية تناقش تحويل رحلات الخطوط الجوية الإيرانية من بغداد إلى مطار النجف

LBCI
آخر الأخبار
12:58

مصدر لرويترز: أميركا تدرس منح إعفاء من العقوبات للرحلات الجوية بين إيران ومدينة النجف العراقية

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-31

رئيس الوزراء العراقي استقبل العلامة الخطيب وسيزور لبنان في تشرين الأول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:46

مصدر حكوميّ أميركيّ: مبعوث روسي التقى مسؤولين في واشنطن

LBCI
أخبار دولية
10:56

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باستهداف قادة حماس في الخارج

LBCI
أخبار دولية
10:35

ولي العهد السعودي يلتقي نائب الرئيس الإماراتي في الرياض

LBCI
أخبار دولية
09:33

واشنطن تعفي الطيران العراقي من عقوبات إيران لنقل الزوار من النجف وإليها

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-04-22

غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة يحمر الشقيف

LBCI
أخبار دولية
07:11

ماكرون يندد بمحاولة روسية "للهروب إلى الأمام" بعد هجوم تخريبي على شركة دفاعية إستونية

LBCI
أخبار دولية
2026-08-03

في كوبا... انقطاع تام للكهرباء!

LBCI
اقتصاد
2026-01-05

كنعان بعد جلسة لجنة المال: اجماع نيابي على دور وزير الصحة وطلب نقل ٨٠٠٠ مليار من الاحتياط إلى بند الاستشفاء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
10:42

سوشي كيك وسلطة نودلز... إليكم طريقة التحضير (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:53

نواف سلام يشارك في عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن

LBCI
أخبار لبنان
07:05

كرامي: تجميع المدارس ليس مشروع إقفال بل إعادة تنظيم

LBCI
أخبار دولية
05:03

قاليباف: لن تكون أي بنية تحتية في المنطقة بمأمن إذا لم يتحقق أمننا

LBCI
أخبار لبنان
02:13

سلام التقى الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين

LBCI
أخبار دولية
01:40

عراقجي يتوقع ردا أميركيا الثلاثاء على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

أربعة أيام للبابا في فرنسا امتلأت بالرسائل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

جبل موسى مكان يجمع الإرث والطبيعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

حين عجز الطلاب عن الوصول إلى الجامعة… الـUSJ وصلت إليهم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:07

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:38

منخفض جوي يؤثر على لبنان.. أمطار متفرقة وانخفاض بالحرارة

LBCI
اقتصاد
13:10

المالية: بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية سحب رواتبهم اعتبارا من صباح الغد

LBCI
أخبار لبنان
06:44

الجيش يعلن تسلّم آليات ضمن برامج المساعدات الأميركية

LBCI
اقتصاد
01:48

صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه

LBCI
أمن وقضاء
02:42

أحدهما بحقّه 14 مذكّرة عدلية بجرائم مختلفة... توقيف شخصَين بجرم سلب في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
02:13

سلام التقى الشباب والمهنيين اللبنانيين في واشنطن: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين

LBCI
اسرار
23:55

أسرار الصحف 29-9-2026

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More