مصدر حكوميّ أميركيّ: مبعوث روسي التقى مسؤولين في واشنطن

التقى المبعوث الروسيّ كيريل دميترييف مسؤولين أميركيين في واشنطن،لمواصلة المباحثات البناءة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا"، حسب ما أفاد به مصدر في البيت الأبيض وكالة فرانس برس.

وتطرقت المباحثات إلى "مبادرات أميركية - روسية محتملة في قطاع الطاقة بعد انتهاء الحرب"، حسب المصدر نفسه.

وقال ان "هذه الزيارة تأتي استكمالا للّقاء الأخير بين المبعوثَين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين في موسكو، وللمباحثات التي أجرياها الأسبوع الماضي مع مسؤولين أوكرانيين في نيويورك".