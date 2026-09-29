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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باستهداف قادة حماس في الخارج
أخبار دولية
2026-09-29 | 10:56
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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باستهداف قادة حماس في الخارج
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس باستهداف قادة حركة حماس في الخارج، مع مواصلة الدولة العبرية الإعلان عن قتل قياديين في الحركة داخل غزة.
وقال كاتس في مقطع فيديو وزّعه مكتبه "قادة حماس في الخارج هم أيضا في دائرة الاستهداف. لا يجب أن يموت أي من هؤلاء القتلة الحقيرين الذين أدوا دورا مركزيا في مجزرة السابع من أكتوبر (2023)، بسلام في سريره".
وأتى موقف كاتس بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال عز الدين البيك، قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس. ونعت الحركة البيك، مشيرة في بيان الى أنه قضى فجر الثلاثاء إثر "عملية اغتيال جبانة".
أخبار دولية
الدفاع
الإسرائيلي
باستهداف
الخارج
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