طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية... وهذا ما في التفاصيل

أعلن مسؤول إسرائيليّ أنّ طائرة متجهة إلى إسرائيل من دبي جرى تحويل مسارها إلى السعودية بعد أن أرسلت إشارات طوارئ بسبب شجار بين الطيارين وليس بسبب عملية خطف.

وأشار موقع تتبع الرحلات (فلايت رادار 24) إلى أن طائرة فلاي دبي (إف.زد 1073) من دبي جرى تحويل مسارها فوق المجال الجويّ الأردنيّ باتجاه السعودية، وأرسلت إشارة طوارئ عامة قبل أن ترسل إشارة طوارئ أخرى تشير إلى احتمال تدخل غير قانوني بعد عدة دقائق.

وقال الموقع إن الطائرة، وهي من طراز بوينج 737، أرسلت بعد ذلك مجددًا إشارة الطوارئ العامة قبل أن تهبط في مطار تبوك شمال غرب السعودية.

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو إلى أن الواقعة لا يُعتقد أنها كانت عملية خطف.

وذكرت فلاي دبي أنها ستصدر تحديثات إضافية عند توفر مزيد من التفاصيل المؤكدة.

وقال مسؤول إسرائيليّ، لرويترز إن الطيارين أرسلا إشارات الطوارئ بعد دخولهما في مشادة جسدية مع بعضهما البعض.

وأضاف ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين لرويترز في وقت سابق إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات بشأن الرحلة.