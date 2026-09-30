الزيدي: انتهاء مهمة التحالف الدوليّ لمحاربة داعش يثبت أنّ التعاون اثمر انتصارًا

رعى رئيس مجلس الوزراء العراقيّ القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي الحفلة الرسمية التي أقامها مكتب القائد العام للقوات المسلحة في العاصمة بغداد بمناسبة انتهاء مهام قوات التحالف الدوليّ لمحاربة داعش في العراق.

وأكّد أنّ العراق يجني اليوم ثمار تضحياتٍ جسيمة، وجهود بطولية امتدت لسنوات، “حتى بسطت أجهزتنا الأمنية بمختلف صنوفها سيطرتها على المشهد الأمني والميداني في أنحاء العراق كافة”.

وأعلن انتهاء مهمة التحالف الدوليّ لمحاربة داعش “لإثبات أنّ التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة اثمر انتصارًا على واحدة من أحلك صفحات التطرّف والوحشية في التاريخ”.

وقال: “لقد كانت هبّة شعبنا إلى جانب قواتنا المسلحة، منطلقًا لمرحلةٍ أعادت فيها قواتنا تنظيم منظومات القيادة، وتمكنت من حشد الموارد، وتوحيد الجهود، والإمساك بزمام المبادرة”.

وأضاف: “كانت قيادة العمليات المشتركة طوال سنوات الحرب على الإرهاب، تمثل قلبَ التنسيق، والعقلَ الذي يجمع المعلومات ويباشر التخطيطَ والقيادة ضِمن معركة وطنيةٍ كبرى”.

ولفت إلى بدء مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق، وقوة مؤسساته، وجاهزية قواته، ووحدة قراره، والشراكات المتوازنة مع أصدقائه.