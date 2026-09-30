السعودية تنفي إجراء محادثات مع نتنياهو في الإمارات

نفى مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس وجود ممثلين عن المملكة في اجتماع عُقد الأحد في أبو ظبي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان.



وكانت وسائل إعلام اسرائيلية أفادت على منصة "اكس" بأن ممثلين عن السعودية شاركوا في اجتماع موسع عقب المحادثات بين الزعيمين الإسرائيلي والإماراتي، لافتة إلى أن المناقشات تركزت على التعاون الأمني وإيران والحوثيين في اليمن وأنظمة الدفاع الإقليمية.



وقال المسؤول السعودي لفرانس برس الثلاثاء: "لا اجتماعات رسمية، ولا مناقشات، ولا شيء على الإطلاق. موقفنا من إسرائيل لم يتغير".





