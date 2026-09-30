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مسار طائرة متجهة من دبي إلى إسرائيل تحوّل إلى السعودية
أخبار دولية
2026-09-30 | 07:50
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مسار طائرة متجهة من دبي إلى إسرائيل تحوّل إلى السعودية
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مسار طائرة متجهة من دبي إلى إسرائيل تحوّل إلى السعودية
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