قائد طائرة "فلاي دبي" ومساعده مصابان ونقلا الى المستشفى

أعلن مطار تبوك السعودي الأربعاء أنّ قائد طائرة "فلاي دبي" التي حطت في المطار ومساعده مصابان وتم نقلهما إلى المستشفى، وسط تقارير إعلامية إسرائيلية عن شجار دام حصل على متن الطائرة خلال رحلتها من الإمارات إلى تل أبيب.وجاء في بيان لمطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في تبوك أنّ طائرة فلاي دبي "هبطت بالمطار الساعة 9,45 صباحا بالتوقيت المحلي (6,45 بتوقيت غرينتش)، وتبين وجود إصابة لكل من كابتن الطائرة والطيار المساعد وقد تم نقلهما إلى المستشفى وتقديم الرعاية اللازمة للركاب والتنسيق مع الناقل الجوي لتأمين طائرة بديلة".