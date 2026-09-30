أ.ف.ب: مساعد طيار رحلة "فلاي دبي" هاجم الطيار لإسقاط الطائرة

رأت إحدى الراكبات في رحلة شركة "فلاي دبي" التي كانت متجهة إلى إسرائيل قبل تغيير مسارها الأربعاء وهبوطها اضطراريا في السعودية، أن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة وحاول إسقاطها لقتل جميع من على متنها.



وشرحت الراكبة ميريام شيرا أوهيون لوكالة فرانس برس أن الطائرة كانت "خارجة عن السيطرة تقريبا" عندما وقع حادث الطعن فوق الأردن، أثناء الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب.



وأوضحت في تصريحات للصحافيين عبر مكبر للصوت على هاتف والدتها التي كانت تنتظرها في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، أن "مساعد الطيار حاول قتل الطيار وتنفيذ هجوم انتحاري بالطائرة".



وقالت: "كانت الطائرة في طريقها للسقوط بالفعل، ولولا سرعة البديهة لدى العديد من الأشخاص الذين سيطروا على مساعد الطيار وشلّوا حركته، لكانت الكارثة قد وقعت".



وأضافت: "كان هناك طبيب قدّم الإسعافات الأولية، وأشخاص عالجوا كلا منهما. لم تقع إصابات أخرى بخلاف الطيار، لكن الخوف الأكبر كان من تحطم الطائرة، وهو بالضبط ما كان يحاول المعتدي فعله".