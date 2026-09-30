هيئة بحرية بريطانية: إصابة ثلاث سفن بمقذوفات "غير محددة" في مضيق هرمز الثلاثاء

أصيبت ثلاث سفن بمقذوفات "غير محددة" أثناء عبورها مضيق هرمز الثلاثاء، وفق ما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كي ام تي او).



وأفادت الهيئة التي تتابع حركة الملاحة البحرية بتعرّض ناقلة نفط وسفينتَي صهريج لإصابات بمقذوفات "غير محددة".



وكانت "يو كي ام تي او" قد أفادت بداية بإصابة ناقلة غاز طبيعي مسال في الهجوم، قبل أن توضح في بيان ثان أن السفينة المعنية هي سفينة صهريج.



ويُعدّ مضيق هرمز الحيوي لإمدادات النفط العالمية محوريا في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران التي اندلعت قبل سبعة أشهر. وتغلق إيران بشكل شبه كامل المضيق، بالألغام، أو باستهداف السفن التي تعبره من دون التنسيق معها، فيما تحاصر واشنطن الموانئ الإيرانية.