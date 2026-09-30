ولي العهد السعودي: لن نتهاون أمام الاعتداءات التي تتعرض لها بلادنا

عقب الاجتماع الإماراتي- الإسرائيلي الذي عُقد الأحد الماضي، نفى مسؤول سعودي لوكالة فرانس برس وجود ممثلين عن المملكة في هذا الاجتماع، مؤكداً أن موقف المملكة من إسرائيل لم يتغير.

في الموازاة، ولي العهد السعودي يؤكد أن بلاده لن تتهاون أمام الإعتداءات التي تتعرض لها.