رئيس الوزراء البريطاني: "مؤشرات قوية" إلى ضلوع إيران في مخطط لاستهداف قاعدة في جنوب غرب انكلترا

رأى رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم أن "مؤشرات قوية" تدلّ على ضلوع إيران في أنشطة مشبوهة في قاعدة جوية بريطانية أفضى إلى حادث أمني كبير.



في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال بورنم "هناك مؤشرات قوية تدلّ على أن إيران أدّت دورا في ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد"، في إشارة إلى إنذار بوجود قنبلة قرب القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنكلترا والتي يستخدمها الجيش الأميركي في حملته ضد طهران.

