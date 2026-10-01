ترامب يكشف عن استثمار كوريا الجنوبية 200 مليار دولار في أميركا

كشف الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن خطط تضخ بموجبها كوريا الجنوبية استثمارات بنحو 200 مليار دولار في مشاريع أميركية.

لكن سول سرعان ما أشارت إلى أن أحد العناصر الرئيسية، وهو خط أنابيب بقيمة 54 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، لم يُحسم بعد.

ويشكل هذا الإعلان الصادر عن البيت الأبيض المجموعة الأولى من مشاريع كبرى في إطار حزمة استثمارات استراتيجية أوسع نطاقا بقيمة 350 مليار دولار، تعهدت كوريا الجنوبية بتنفيذها ضمن اتفاقية تجارية أبرمتها مع واشنطن العام الماضي. وتضمنت الحزمة 150 مليار دولار لبناء السفن و200 مليار دولار لاستثمارات استراتيجية.