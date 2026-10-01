إصابة جسر رئيسي في كييف إثر استهدافه بمسيّرتين روسيتين

أعلن رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية أن طائرتين مسيّرتين روسيتين أصابتا الخميس جسرا رئيسيا يربط بين شرق كييف وغربها، في ظل تصعيد ملحوظ للضربات الروسية على العاصمة الأوكرانية.



وكتب فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام أن المسيّرتين أصابتا دعامة للجسر الجنوبي، مضيفا: "في الوقت الراهن، توقفت خدمات المترو ووسائل النقل العام البرية التي تعبر الجسر".







