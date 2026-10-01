الأمم المتحدة تؤكد مقتل عشرة مدنيين بغارات على أفغانستان

أعلنت الأمم المتحدة مقتل عشرة مدنيين على الأقل في غارات جوية في أفغانستان، مؤكدة حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما قالت باكستان إنها استهدفت مسلحين.



وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) في بيان لوكالة فرانس برس "قُتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين، معظمهم أطفال، وأُصيب تسعة أشخاص في غارات جوية نُفّذت في ولايتي كونر وهلمند في أفغانستان في وقت سابق اليوم".