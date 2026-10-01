إيران تنفي صلتها بمخطط لاستهداف قاعدة جوية وتستدعي سفير بريطانيا

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران وصفت الاتهامات التي تربط طهران بمخطط يشتبه في أنه كان يستهدف قاعدة جوية في بريطانيا بأنها لا أساس لها من الصحة، كما استدعت السفير البريطاني لدى طهران بسبب هذه القضية.



وقال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمس الأربعاء إن لدى بريطانيا "مؤشرات قوية" على تورط إيران في المخطط الذي يشتبه في أنه كان يستهدف القاعدة الجوية، وهي قاعدة تستخدمها القوات الأمريكية لشن ضربات على إيران.