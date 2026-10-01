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وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات تستهدف قطاعي السيارات والسكك الحديدية بإيران

أخبار دولية
2026-10-01 | 12:55
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وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات تستهدف قطاعي السيارات والسكك الحديدية بإيران
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وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات تستهدف قطاعي السيارات والسكك الحديدية بإيران

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين.

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