بوتين يتوعد باستخدام "كل أنواع الأسلحة" في حال تعرض منطقة كالينينغراد لهجوم

لوّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بأن موسكو قد تلجأ إلى استخدام "كل أنواع الأسلحة" من بينها تلك النووية، إذا هاجمت قوات حلف شمال الأطلسي منطقة كالينينغراد، لكنه شدّد على أن الكرملين لا ينوي "مهاجمة أيّ كان".



وقال بوتين خلال منتدى فالداي السياسي "إذا وصل الأمر إلى هجوم مباشر ضد روسيا، وبالتحديد ضد كالينينغراد، فستكون مسألة استخدام كل أنواع الأسلحة التي نمتلكها مطروحة".