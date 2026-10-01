إريتريا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إثيوبيا

أعلنت إريتريا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها إثيوبيا، وذلك ردا على طرد أديس أبابا لعشرة دبلوماسيين إريتريين.



وقالت وزارة الخارجية الإريترية في بيان على منصة اكس "ليس أمام إريتريا خيار سوى الرد بالمثل وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا، مع كل ما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية".