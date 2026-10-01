إسرائيل تخصص أموالا لتسيير رحلات جوية لإعادة إسرائيليين من دبي

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه أمر بتخصيص الأموال اللازمة لتسيير رحلات لإعادة الإسرائيليين الذين تقطعت بهم السبل في دبي بالإمارات ودول أخرى في المنطقة إلى إسرائيل بسبب إلغاءات الرحلات الجوية مؤخرا.