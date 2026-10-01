جرير: أميركا والدول الأوروبية تحرض على التعاون بشأن إمدادات الديزل

أعلن الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير أن المناقشات مع الدول الأوروبية أظهرت وجود رغبة لدى الجانبين للتعاون من أجل ضخ كميات أكبر من الديزل في الأسواق.



وقال غرير في مؤتمر صحفي بمدينة ميلووكي "نعلم أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا تحتفظ باحتياطيات... وبالطبع لا أريد أن أتحدث نيابة عنها، لكنني أعتقد أنها سترحب جدا بمسار تعاوني مع الولايات المتحدة بشأن كيفية إتاحة المزيد من الديزل في السوق".