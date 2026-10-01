هيئة بحرية بريطانية: مقذوف مجهول استهدف ناقلة في مضيق هرمز

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهولا استهدف ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم الخميس، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة.وأضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، بينما لم تتضح بعد حجم الأضرار أو أي تأثيرات بيئية محتملة.