سيول تحذر من "إجراءات إضافية" إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار بشأن قضية الأسرى الكوريين الشماليين

حذر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ من أن سيول ستتخذ "إجراءات إضافية" إذا رفضت أوكرانيا الاعتذار علنا عما وصفه بالكشف الأحادي الجانب عن إرسال كييف أسرى حرب كوريين شماليين إلى كوريا الجنوبية.



وكتب لي في منشور على منصة اكس: "إذا استمرت أوكرانيا في رفض الاعتراف بالحقائق وتقديم اعتذار علني، فسنتخذ إجراءات إضافية"، مضيفا: "إنها مسألة تتعلق بكرامة جمهورية كوريا وشعبها، ولا يمكن التغاضي عنها".