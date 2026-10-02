البنتاغون يكشف عن عقد بقيمة 24,4 مليار دولار مع شركة رايثيون لتسريع وتيرة انتاج الصواريخ الاعتراضية

أعلن البنتاغون منح شركة رايثيون الأميركية للصناعات العسكرية عقدا بقيمة 24,4 مليار دولار لتسريع إنتاج صواريخ اس ام-6 الاعتراضية، في مسعى لتعويض مخزونات الجيش الأميركي من الذخائر التي استنزفت خلال الحرب مع إيران.



وذكر البنتاغون في بيان، أن هذه الصواريخ تعد "ذخائر حيوية مضادة للأهداف الجوية والسطحية"، وأن الاتفاق الذي يمتد على مدى خمس سنوات مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين، "سيسرّع وتيرة الإنتاج".



وأوضح البيان أن الصفقة "توفر للصناعات الدفاعية امكانية التنبؤ اللازمة على المدى الطويل لتوسيع قدرات القوى العاملة وتأمين سلاسل التوريد الحيوية".



وتجاهل الرئيس دونالد ترامب حتى الآن الأسئلة المتعلقة بالاستنزاف الكبير لمخزونات الذخائر الأميركية جراء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد غيران في 28 شباط.



والشهر الماضي صرح المفتش العام لوزارة الدفاع الأميركية بأن استهلاك الذخائر في عملية "الغضب الملحمي" أدى إلى نقص في المخزونات الاستراتيجية وكشف عن تباطؤ في في إعادة الإمداد بالذخائر، مستخدما الاسم الرسمي للعملية ضد إيران.



وأشار تقرير صادر عن مكتب الميزانية بالكونغرس في 15 أيلول إلى الضرر الذي لحق بإمدادات الدفاع الصاروخي الذي من شأنه أن "يترك الولايات المتحدة بمخزون مُقلص من الصواريخ الاعتراضية لسنوات عدة".

