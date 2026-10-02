وصول أول مقاتلتين "إف-16 في" أميركيتي الصنع إلى تايوان

تسلمت تايوان أول طائرتين مقاتلتين من طراز "إف-16 في" أميركيتي الصنع الجمعة، وذلك في إطار سعي الجزيرة الديموقراطية لتعزيز قدراتها العسكرية بهدف ردع أي هجوم صيني محتمل.



وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بأن المقاتلتين حطّتا في قاعدة تابعة لسلاح الجو التايواني في تايتونغ على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.



وهاتان الطائرتان جزء من صفقة بقيمة 8 مليارات دولار تشمل 66 طائرة من طراز "إف-16 في"، وهي صفقة تمت الموافقة عليها خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب وكان من المقرر تسليمها هذا العام.



ويأتي وصول الطائرتين في وقت تترقب تايوان موافقة واشنطن على صفقة أسلحة منفصلة تبلغ قيمتها 14 مليار دولار.



وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وقد هددت باستخدام القوة للسيطرة عليها، كما تعارض بكين مبيعات الأسلحة الأميركية للجزيرة.