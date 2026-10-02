الاتحاد الإفريقي يحث إثيوبيا وإريتريا ومصر على ضبط النفس

دعت مفوضية الاتحاد الإفريقي، إثيوبيا وإريتريا ومصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها أن تزيد التوتر وتقوض السلام والاستقرار الإقليميين.



وقالت المفوضية في بيان لها مساء أمس الخميس: "تحث المفوضية الدول الثلاث على معالجة خلافاتها عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة والحوار السلمي".

