رئيس بلدية كييف: روسيا تستهدف الجسر الجنوبي مجددا

أعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر تيليغرام، أن الغارات الجوية الروسية استهدفت مجددا الجسر الجنوبي في العاصمة الأوكرانية.



وقبل يوم، اصطدمت طائرات مسيرة روسية بمدرسة في كييف وبالجسر الجنوبي فوق نهر دنيبرو مما تسبب في اندلاع حرائق في العاصمة مع مواصلة موسكو غاراتها شبه اليومية على مدار الساعة على أوكرانيا.