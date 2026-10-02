القوات الجوية اليمنية نفذت 20 غارة على أهداف للحوثيين في تعز

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن الطيران الحربي التابع للقوات الجوية نفذ 20 غارة جوية دقيقة خلال الساعات الثلاث الماضية، استهدفت "تحركات وتعزيزات وتجمعات وعناصر وعربات وآليات عسكرية" تابعة للحوثيين في محافظة تعز.



وقال المتحدث في منشور على منصة إكس: "حققت الغارات إصابات مباشرة في الأهداف المعادية، وألحقت خسائر بعناصر الميليشيا وعتادها وتحركاتها العسكرية".