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ترامب يشتبه بضلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويتوعد بضربها

أخبار دولية
2026-10-02 | 03:25
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ترامب يشتبه بضلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويتوعد بضربها
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ترامب يشتبه بضلوع إيران في حادثة طائرة فلاي دبي ويتوعد بضربها

توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إيران بـ"ضربة قوية جدا" إذا تأكد ضلوعها في الاعتداء الذي تعرّض له قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي خلال رحلة إلى تل أبيب، معلنا أنه يرجّح هذه الفرضية.
     
وقال ترامب إن الإيرانيين "سيتلقّون ضربة قوية جدا"، ردّا على سؤال صحافية عما إذا كانت الولايات المتحدة ستردّ في حال ثبتت مسؤولية طهران.
     
وبعد يومين على هبوط طائرة "فلاي دبي" اضطراريا في مطار تبوك السعودي خلال رحلة من دبي إلى تل أبيب، وعلى متنها 174 راكبا بينهم 166 إسرائيليا بحسب وسائل الإعلام، لا تزال دوافع المهاجم غير واضحة.
     
وبحسب رواية الركاب، قام مساعد الطيار بطعن القبطان بهدف إسقاط الطائرة التي هبطت خمسة آلاف متر في دقيقة واحدة، غير أن القبطان تمكن رغم إصابته من فتح باب مقصورة القيادة، ما أتاح لركاب دخول القمرة والسيطرة على المهاجم.
     
وبدون انتظار نتائج التحقيقات الجارية، نددت إسرائيل بـ"محاولة هجوم إرهابي جهادي" هدفها تقويض العلاقات بين إسرائيل والإمارات واتفاقات أبراهام التي وقعها البلدان عام 2020 وسمحت بتطبيع العلاقات بينهما.
     
وأعلنت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" إلغاء الرحلات المقررة الجمعة لإعادة إسرائيليين من دبي، بعد تعليق شركة "فلاي دبي" رحلاتها من تل أبيب وإليها على إثر إحباط الهجوم، فيما أوضحت وزارة النقل أن إسرائيل لم تحصل بعد على الموافقة المطلوبة من الإمارات العربية المتحدة لتسيير الرحلات.
     
وخلال دردشة مع صحافيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يعتقد أن إيران متورطة في العملية، موضحا "أقول إن الجواب هو نعم، استنادا إلى ما أسمعه، لكننا نعمل على هذا الأمر في هذه اللحظة بالذات".
     
 

أخبار دولية

ترامب

إيران

فلاي دبي

إسرائيل

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