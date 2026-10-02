شركة العال تعلن إلغاء الرحلات المقررة الجمعة لإعادة إسرائيليين من دبي

أعلنت شركة العال إلغاء الرحلات المقررة الجمعة لإعادة إسرئيليين من دبي، إثر تعليق شركة "فلاي دبي" رحلاتها من إسرائيل وإليها بعد إحباط هجوم على إحدى طائراتها خلال رحلة الأربعاء من دبي إلى تل أبيب.



وقالت متحدثة باسم شركة الطيران الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إنه تم إلغاء الرحلات ليوم الجمعة من دون تحديد تاريخ جديد لها، فيما أوضحت وزارة النقل أن إسرائيل لم تحصل بعد على الموافقة المطلوبة من الإمارات العربية المتحدة لتسيير الرحلات.



وكانت "العال" أعلنت الخميس عزمها تسيير رحلتين خاصتين لإعادة إسرائيليين من دبي إثر تعليق رحلات "فلاي دبي".

