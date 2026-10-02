مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام​

اتفق قادة دول مجموعة السبع على ضخّ "100 مليون برميل" من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح الأسعار.

جاء الإعلان عقب محادثات للمجموعة لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود، بعد أن كثّفت الولايات المتحدة الضغوط على أوروبا للإفراج عن احتياطاتها الاستراتيجية، ملوحة بفرض حظر على تصدير الديزل.

واتفقت دول المجموعة على "طرح منسق، عبر وكالة الطاقة الدولية، لما مجموعه 100 مليون برميل، يبدأ تنفيذه فورا وعلى مدى أربعة أشهر، بما في ذلك طرح كمية كبيرة من الديزل في مرحلة مبكرة خلال الأيام العشرين الأولى"، وفق بيان مشترك أصدره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ترأس المحادثات عبر الفيديو.

كما اتفاق القادة على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول مجموعة السبع.

وقالوا في البيان "نؤكد مجددا التزامنا بالامتناع عن فرض قيود على تصدير الطاقة ومنتجاتها بين دول مجموعة السبع، وندعو جميع المنتجين إلى الامتناع عن فرض حظر قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في الأسواق".

وتابع المسؤولون "لا تزال مخاوف مواطنينا بشأن أسعار الطاقة تمثل أولوية قصوى"، مضيفين "سنراقب التطورات من كثب، ونحن على أهبة الاستعداد لتعديل التدابير حسب الحاجة".

دعا ماكرون قادة مجموعة السبع التي تضم إلى بلاده والولايات المتحدة كلا من بريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وإيطاليا، إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لمناقشة تحرك مشترك، عقب محادثة أجراها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب طرح احتمال حظر صادرات الولايات المتحدة من الديزل، ما أثار قلق الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري.