أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام​

أخبار دولية
2026-10-02 | 11:24
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام​
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام​

اتفق قادة دول مجموعة السبع على ضخّ "100 مليون برميل" من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح الأسعار.

جاء الإعلان عقب محادثات للمجموعة لتنسيق التحرك بشأن أسعار الوقود، بعد أن كثّفت الولايات المتحدة الضغوط على أوروبا للإفراج عن احتياطاتها الاستراتيجية، ملوحة بفرض حظر على تصدير الديزل.

واتفقت دول المجموعة على "طرح منسق، عبر وكالة الطاقة الدولية، لما مجموعه 100 مليون برميل، يبدأ تنفيذه فورا وعلى مدى أربعة أشهر، بما في ذلك طرح كمية كبيرة من الديزل في مرحلة مبكرة خلال الأيام العشرين الأولى"، وفق بيان مشترك أصدره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ترأس المحادثات عبر الفيديو.

كما اتفاق القادة على عدم فرض أي قيود أو حظر على الصادرات بين دول مجموعة السبع.

وقالوا في البيان "نؤكد مجددا التزامنا بالامتناع عن فرض قيود على تصدير الطاقة ومنتجاتها بين دول مجموعة السبع، وندعو جميع المنتجين إلى الامتناع عن فرض حظر قد يؤدي إلى تفاقم التوترات في الأسواق".

وتابع المسؤولون "لا تزال مخاوف مواطنينا بشأن أسعار الطاقة تمثل أولوية قصوى"، مضيفين "سنراقب التطورات من كثب، ونحن على أهبة الاستعداد لتعديل التدابير حسب الحاجة".

دعا ماكرون قادة مجموعة السبع التي تضم إلى بلاده والولايات المتحدة كلا من بريطانيا واليابان وكندا وألمانيا وإيطاليا، إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لمناقشة تحرك مشترك، عقب محادثة أجراها مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب طرح احتمال حظر صادرات الولايات المتحدة من الديزل، ما أثار قلق الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري.

 

أخبار دولية

السبع

مليون

برميل

الديزل

والنفط

الخام

LBCI التالي
الحكومة العراقية: 40 رحلة يومياً من وإلى النجف لشركات الطيران الإيرانية
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة متهمة بتمويل حماس تشمل منظمتين فرنسيتين​
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:21

ماكرون: مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام خلال أربعة أشهر وأتوقع أن تخفّض قرارات مجموعة السبع أسعار الوقود

LBCI
أخبار دولية
06:11

ماكرون يدعو مجموعة السبع لتنسيق خطواتها في ملف الديزل من دون قيود على التصدير

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-17

رويترز: تراجع مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي بنحو 5.3 مليون برميل لتسجل 293.4 مليون برميل الأسبوع الماضي في أدنى مستوى لها منذ عام 1982

LBCI
آخر الأخبار
06:34

مصادر لرويترز: إنتاج الكويت من النفط الخام يتراجع بنحو 200 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 1.77 مليون برميل يوميا في أيلول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:33

حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة

LBCI
أخبار دولية
12:29

العراق يعلن حصوله على استثناء أميركي لتسيير رحلات شركات طيران إيرانية من وإلى النجف

LBCI
أخبار دولية
12:26

مصادر أمنية: قوات أمن الحدود الهندية قتلت اثنين من المدنيين الباكستانيين

LBCI
أخبار دولية
12:05

هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول خلال خروجها من مضيق هرمز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-21

جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن

LBCI
فنّ
2026-03-28

بيروت تودع الفنان الكبير أحمد قعبور... والكونسرفتوار ينعى "صوت المدينة ووجدانها"

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-16

الجيش الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عمليات تفجير واسعة في مشاع المنصوري ومجدل زون في جنوب صور

LBCI
خبر عاجل
2026-09-29

مصادر للـLBCI: العشاء مع سلام في السفارة اللبنانية حضره السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ونائب مستشار الأمن القومي مايك نيدهام ونائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جوزف كاتلر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:33

حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من الجبهة إلى رغيف الخبز: هذا ما تحاول الـFAO القيام به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بيروت تعيد القراءة إلى الواجهة… الإعلان عن النسخة الـ67 لمعرض الكتاب العربي الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

لبنان وسوريا والأردن... رحلات سياحية برّية مشتركة تبدأ بالسياحة الدينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في زيارته الثالثة للجنوب… سلام: عودة المؤسسات وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

اتصال عبدالله الثاني وروبيو... ماذا حمل من رسائل للبنان والجيش وخفض التصعيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

فاتورة متحركة لكهرباء لبنان أفضل من فاتورة المولد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

زيارة سلام إلى نيويورك وواشنطن... ما الذي تحقق وما الخطوات المقبلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ملف الدواء بالأرقام: تغطية أكبر ورقابة أشدّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:54

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
05:32

الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل

LBCI
اسرار
23:19

أسرار الصحف 2-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
09:37

القاضية رلى عثمان تحيل أمين سلام وشقيقه ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات

LBCI
أخبار لبنان
05:05

"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"

LBCI
أمن وقضاء
11:58

قوى الامن: توقيف شخص يحتجز فتيات ويفرض "خوّات" على مشغّليهنّ ويطلق النار عند عدم الدفع

LBCI
أخبار لبنان
05:43

عون: أبناء الجنوب هم حراس الأرض... والدولة سندكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم

LBCI
أخبار دولية
09:16

نتنياهو: أي جهة يثبت ضلوعها في حادثة طائرة "فلاي دبي" ستدفع "ثمنا باهظا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More