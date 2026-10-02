أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الحكومة العراقية: 40 رحلة يومياً من وإلى النجف لشركات الطيران الإيرانية

أخبار دولية
2026-10-02 | 11:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الحكومة العراقية: 40 رحلة يومياً من وإلى النجف لشركات الطيران الإيرانية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الحكومة العراقية: 40 رحلة يومياً من وإلى النجف لشركات الطيران الإيرانية

صدر عن الحكومة العراقية البيان التالي:

"في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى العراق أو المغادرين منه، ودعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية، وبمتابعة حثيثة  رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لملف استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي، عبر سلسلة من الاتصالات والمتابعات مع الأطراف المعنية.

وقد أسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يومياً من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي لشركات الطيران الإيرانية، باستثناء شركة ماهان.

وفي هذا السياق، يثمّن رئيس مجلس الوزراء الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأمركية إزاء المساعي العراقية، وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب، بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين، ولا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية والسياحة.

ويعكس هذا التعاون أهمية الحوار والتفاهم في معالجة الملفات ذات البعد الإنساني، ويؤكد أن القنوات الدبلوماسية والتواصل المسؤول قادرة على إيجاد حلول عملية تراعي مصالح الناس واحتياجاتهم.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن حركة الطيران لا تمثّل مجرد حركة نقل بين مطارين، بل هي جسر للتواصل بين الشعوب؛ فمن بين المسافرين هنالك المرضى الذين ينتظرون الوصول الى محل العلاج، أو الزائرين من قاصدي العتبات المقدسة، او العوائل التي تنتظر لم شملها بيسر وسهولة، إلى جانب ما تمثله هذه الحركة من أهمية للسياحة والاقتصاد والتواصل المجتمعي.

كما شدد سيادته أن العراق ينطلق في علاقاته واتصالاته الخارجية من مصالح شعبه، ومن حرصه على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع مختلف الدول، وتسخير هذه العلاقات لتسهيل حياة الناس وإدامة التواصل بين الشعوب.

وسيواصل السيد رئيس مجلس الوزراء متابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين والزائرين بصورة مباشرة، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتذليل العقبات أمام حركة النقل والطيران، بما يخدم العراق ويحفظ مصالح المسافرين ويعزز التعاون والتواصل الإنساني بين الشعوب."
 

أخبار دولية

العراقية:

يومياً

النجف

لشركات

الطيران

الإيرانية

LBCI التالي
هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول خلال خروجها من مضيق هرمز
مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام​
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-09-28

وكالة الأنباء العراقية: شركة الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها بين مدينة النجف والمطارات الإيرانية

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-22

رويترز: الحكومة العراقية تناقش تحويل رحلات الخطوط الجوية الإيرانية من بغداد إلى مطار النجف

LBCI
أخبار دولية
12:29

العراق يعلن حصوله على استثناء أميركي لتسيير رحلات شركات طيران إيرانية من وإلى النجف

LBCI
آخر الأخبار
2026-09-28

مصدر لرويترز: أميركا تدرس منح إعفاء من العقوبات للرحلات الجوية بين إيران ومدينة النجف العراقية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:33

حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة

LBCI
أخبار دولية
12:29

العراق يعلن حصوله على استثناء أميركي لتسيير رحلات شركات طيران إيرانية من وإلى النجف

LBCI
أخبار دولية
12:26

مصادر أمنية: قوات أمن الحدود الهندية قتلت اثنين من المدنيين الباكستانيين

LBCI
أخبار دولية
12:05

هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول خلال خروجها من مضيق هرمز

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-21

جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن

LBCI
فنّ
2026-03-28

بيروت تودع الفنان الكبير أحمد قعبور... والكونسرفتوار ينعى "صوت المدينة ووجدانها"

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-16

الجيش الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عمليات تفجير واسعة في مشاع المنصوري ومجدل زون في جنوب صور

LBCI
خبر عاجل
2026-09-29

مصادر للـLBCI: العشاء مع سلام في السفارة اللبنانية حضره السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ونائب مستشار الأمن القومي مايك نيدهام ونائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جوزف كاتلر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:33

حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

من الجبهة إلى رغيف الخبز: هذا ما تحاول الـFAO القيام به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

بيروت تعيد القراءة إلى الواجهة… الإعلان عن النسخة الـ67 لمعرض الكتاب العربي الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

لبنان وسوريا والأردن... رحلات سياحية برّية مشتركة تبدأ بالسياحة الدينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

في زيارته الثالثة للجنوب… سلام: عودة المؤسسات وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في النبطية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

اتصال عبدالله الثاني وروبيو... ماذا حمل من رسائل للبنان والجيش وخفض التصعيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

فاتورة متحركة لكهرباء لبنان أفضل من فاتورة المولد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

زيارة سلام إلى نيويورك وواشنطن... ما الذي تحقق وما الخطوات المقبلة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

ملف الدواء بالأرقام: تغطية أكبر ورقابة أشدّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
01:54

انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
05:32

الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل

LBCI
اسرار
23:19

أسرار الصحف 2-10-2026

LBCI
أخبار لبنان
09:37

القاضية رلى عثمان تحيل أمين سلام وشقيقه ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات

LBCI
أخبار لبنان
05:05

"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"

LBCI
أمن وقضاء
11:58

قوى الامن: توقيف شخص يحتجز فتيات ويفرض "خوّات" على مشغّليهنّ ويطلق النار عند عدم الدفع

LBCI
أخبار لبنان
05:43

عون: أبناء الجنوب هم حراس الأرض... والدولة سندكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم

LBCI
أخبار دولية
09:16

نتنياهو: أي جهة يثبت ضلوعها في حادثة طائرة "فلاي دبي" ستدفع "ثمنا باهظا"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More