أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الحكومة العراقية: 40 رحلة يومياً من وإلى النجف لشركات الطيران الإيرانية
أخبار دولية
2026-10-02 | 11:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الحكومة العراقية: 40 رحلة يومياً من وإلى النجف لشركات الطيران الإيرانية
صدر عن الحكومة العراقية البيان التالي:
"في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين والزائرين القادمين إلى العراق أو المغادرين منه، ودعم الجوانب الإنسانية والعلاجية والسياحية والدراسية، وبمتابعة حثيثة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لملف استئناف الرحلات الجوية لشركات الطيران الإيرانية من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي، عبر سلسلة من الاتصالات والمتابعات مع الأطراف المعنية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق يسمح بتسيير 40 رحلة جوية يومياً من وإلى مطار النجف الأشرف الدولي لشركات الطيران الإيرانية، باستثناء شركة ماهان.
وفي هذا السياق، يثمّن رئيس مجلس الوزراء الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الحكومة الأمركية إزاء المساعي العراقية، وتعاونها في منح الاستثناء المطلوب، بما يسهم في معالجة هذا الملف وتسهيل حركة الزائرين والمسافرين، ولا سيما الحالات المرتبطة بالعلاج والزيارات الدينية والسياحة.
ويعكس هذا التعاون أهمية الحوار والتفاهم في معالجة الملفات ذات البعد الإنساني، ويؤكد أن القنوات الدبلوماسية والتواصل المسؤول قادرة على إيجاد حلول عملية تراعي مصالح الناس واحتياجاتهم.
وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أن حركة الطيران لا تمثّل مجرد حركة نقل بين مطارين، بل هي جسر للتواصل بين الشعوب؛ فمن بين المسافرين هنالك المرضى الذين ينتظرون الوصول الى محل العلاج، أو الزائرين من قاصدي العتبات المقدسة، او العوائل التي تنتظر لم شملها بيسر وسهولة، إلى جانب ما تمثله هذه الحركة من أهمية للسياحة والاقتصاد والتواصل المجتمعي.
كما شدد سيادته أن العراق ينطلق في علاقاته واتصالاته الخارجية من مصالح شعبه، ومن حرصه على بناء علاقات متوازنة وإيجابية مع مختلف الدول، وتسخير هذه العلاقات لتسهيل حياة الناس وإدامة التواصل بين الشعوب.
وسيواصل السيد رئيس مجلس الوزراء متابعة الملفات التي تمس حياة المواطنين والزائرين بصورة مباشرة، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لتذليل العقبات أمام حركة النقل والطيران، بما يخدم العراق ويحفظ مصالح المسافرين ويعزز التعاون والتواصل الإنساني بين الشعوب."
أخبار دولية
العراقية:
يومياً
النجف
لشركات
الطيران
الإيرانية
التالي
هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول خلال خروجها من مضيق هرمز
مجموعة السبع ستضخ ما يصل إلى 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-09-28
وكالة الأنباء العراقية: شركة الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها بين مدينة النجف والمطارات الإيرانية
آخر الأخبار
2026-09-28
وكالة الأنباء العراقية: شركة الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها بين مدينة النجف والمطارات الإيرانية
0
آخر الأخبار
2026-09-22
رويترز: الحكومة العراقية تناقش تحويل رحلات الخطوط الجوية الإيرانية من بغداد إلى مطار النجف
آخر الأخبار
2026-09-22
رويترز: الحكومة العراقية تناقش تحويل رحلات الخطوط الجوية الإيرانية من بغداد إلى مطار النجف
0
أخبار دولية
12:29
العراق يعلن حصوله على استثناء أميركي لتسيير رحلات شركات طيران إيرانية من وإلى النجف
أخبار دولية
12:29
العراق يعلن حصوله على استثناء أميركي لتسيير رحلات شركات طيران إيرانية من وإلى النجف
0
آخر الأخبار
2026-09-28
مصدر لرويترز: أميركا تدرس منح إعفاء من العقوبات للرحلات الجوية بين إيران ومدينة النجف العراقية
آخر الأخبار
2026-09-28
مصدر لرويترز: أميركا تدرس منح إعفاء من العقوبات للرحلات الجوية بين إيران ومدينة النجف العراقية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:33
حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة
أخبار دولية
13:33
حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة
0
أخبار دولية
12:29
العراق يعلن حصوله على استثناء أميركي لتسيير رحلات شركات طيران إيرانية من وإلى النجف
أخبار دولية
12:29
العراق يعلن حصوله على استثناء أميركي لتسيير رحلات شركات طيران إيرانية من وإلى النجف
0
أخبار دولية
12:26
مصادر أمنية: قوات أمن الحدود الهندية قتلت اثنين من المدنيين الباكستانيين
أخبار دولية
12:26
مصادر أمنية: قوات أمن الحدود الهندية قتلت اثنين من المدنيين الباكستانيين
0
أخبار دولية
12:05
هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول خلال خروجها من مضيق هرمز
أخبار دولية
12:05
هيئة بريطانية: إصابة ناقلة بمقذوف مجهول خلال خروجها من مضيق هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-21
جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-21
جريمة قتل محمد قرب المدينة الرياضية... عندما تتحول الطرقات الى كمائن
0
فنّ
2026-03-28
بيروت تودع الفنان الكبير أحمد قعبور... والكونسرفتوار ينعى "صوت المدينة ووجدانها"
فنّ
2026-03-28
بيروت تودع الفنان الكبير أحمد قعبور... والكونسرفتوار ينعى "صوت المدينة ووجدانها"
0
آخر الأخبار
2026-08-16
الجيش الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عمليات تفجير واسعة في مشاع المنصوري ومجدل زون في جنوب صور
آخر الأخبار
2026-08-16
الجيش الإسرائيلي أقدم على تنفيذ عمليات تفجير واسعة في مشاع المنصوري ومجدل زون في جنوب صور
0
خبر عاجل
2026-09-29
مصادر للـLBCI: العشاء مع سلام في السفارة اللبنانية حضره السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ونائب مستشار الأمن القومي مايك نيدهام ونائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جوزف كاتلر
خبر عاجل
2026-09-29
مصادر للـLBCI: العشاء مع سلام في السفارة اللبنانية حضره السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز ونائب مستشار الأمن القومي مايك نيدهام ونائب مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس جوزف كاتلر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:33
حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة
أخبار دولية
13:33
حادثة "فلاي دبي" تتفاعل في إسرائيل... اجتماعات أمنية ونتنياهو يصعّد في وجه المعارضة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من الجبهة إلى رغيف الخبز: هذا ما تحاول الـFAO القيام به
تقارير نشرة الاخبار
13:27
من الجبهة إلى رغيف الخبز: هذا ما تحاول الـFAO القيام به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيروت تعيد القراءة إلى الواجهة… الإعلان عن النسخة الـ67 لمعرض الكتاب العربي الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:23
بيروت تعيد القراءة إلى الواجهة… الإعلان عن النسخة الـ67 لمعرض الكتاب العربي الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان وسوريا والأردن... رحلات سياحية برّية مشتركة تبدأ بالسياحة الدينية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان وسوريا والأردن... رحلات سياحية برّية مشتركة تبدأ بالسياحة الدينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في زيارته الثالثة للجنوب… سلام: عودة المؤسسات وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في النبطية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
في زيارته الثالثة للجنوب… سلام: عودة المؤسسات وتعزيز حضور الأجهزة الأمنية في النبطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
اتصال عبدالله الثاني وروبيو... ماذا حمل من رسائل للبنان والجيش وخفض التصعيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:18
اتصال عبدالله الثاني وروبيو... ماذا حمل من رسائل للبنان والجيش وخفض التصعيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فاتورة متحركة لكهرباء لبنان أفضل من فاتورة المولد
تقارير نشرة الاخبار
13:15
فاتورة متحركة لكهرباء لبنان أفضل من فاتورة المولد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
زيارة سلام إلى نيويورك وواشنطن... ما الذي تحقق وما الخطوات المقبلة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:14
زيارة سلام إلى نيويورك وواشنطن... ما الذي تحقق وما الخطوات المقبلة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ملف الدواء بالأرقام: تغطية أكبر ورقابة أشدّ
تقارير نشرة الاخبار
13:13
ملف الدواء بالأرقام: تغطية أكبر ورقابة أشدّ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:54
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
اقتصاد
01:54
انخفاض طفيف بأسعار المحروقات...
2
حال الطقس
05:32
الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل
حال الطقس
05:32
الطقس ممطر مع برق ورعد... إليكم التفاصيل
3
اسرار
23:19
أسرار الصحف 2-10-2026
اسرار
23:19
أسرار الصحف 2-10-2026
4
أخبار لبنان
09:37
القاضية رلى عثمان تحيل أمين سلام وشقيقه ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات
أخبار لبنان
09:37
القاضية رلى عثمان تحيل أمين سلام وشقيقه ونقيب خبراء المحاسبة إلى محكمة الجنايات
5
أخبار لبنان
05:05
"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"
أخبار لبنان
05:05
"الوطني الحر" رداً على نواف الموسوي: "يمتهن الكذب ويتخيّل تفاصيل وقائع ليوحي بأنه في دائرة القرار"
6
أمن وقضاء
11:58
قوى الامن: توقيف شخص يحتجز فتيات ويفرض "خوّات" على مشغّليهنّ ويطلق النار عند عدم الدفع
أمن وقضاء
11:58
قوى الامن: توقيف شخص يحتجز فتيات ويفرض "خوّات" على مشغّليهنّ ويطلق النار عند عدم الدفع
7
أخبار لبنان
05:43
عون: أبناء الجنوب هم حراس الأرض... والدولة سندكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم
أخبار لبنان
05:43
عون: أبناء الجنوب هم حراس الأرض... والدولة سندكم ولن تتخلى عن أي شبر من أرضكم
8
أخبار دولية
09:16
نتنياهو: أي جهة يثبت ضلوعها في حادثة طائرة "فلاي دبي" ستدفع "ثمنا باهظا"
أخبار دولية
09:16
نتنياهو: أي جهة يثبت ضلوعها في حادثة طائرة "فلاي دبي" ستدفع "ثمنا باهظا"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More