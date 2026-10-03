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التحقيقات الإماراتية في حادثة فلاي دبي تكشف التخطيط لعملية إرهابية... إليكم التطورات

أخبار دولية
2026-10-03 | 08:01
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التحقيقات الإماراتية في حادثة فلاي دبي تكشف التخطيط لعملية إرهابية... إليكم التطورات
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التحقيقات الإماراتية في حادثة فلاي دبي تكشف التخطيط لعملية إرهابية... إليكم التطورات

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