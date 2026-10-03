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منظمة الطاقة: الدول الأعضاء ضخت 325 مليون برميل من مخزونات النفط

أخبار دولية
2026-10-03 | 08:56
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منظمة الطاقة: الدول الأعضاء ضخت 325 مليون برميل من مخزونات النفط
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منظمة الطاقة: الدول الأعضاء ضخت 325 مليون برميل من مخزونات النفط

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنّ الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته من المخزونات الاستراتيجية، من أصل 400 مليون تعهدت ضخها في آذار بعيد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

     

ويأتي ذلك غداة موافقة دول مجموعة السبع، بالاتفاق مع الوكالة الدولية، على الإفراج فورا عن 100 مليون برميل من وقود الديزل والنفط الخام لتخفيف المخاوف في شأن إمدادات الطاقة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب.

     

ولم توضح مجموعة السبع ما إذا كانت المئة مليون برميل تشمل الـ75 مليونا المتبقية من التعهّد السابق، أم أنها ستكون إضافة إليها.

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