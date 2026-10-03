الحوثيون يقولون إن السعودية شنّت 26 غارة على صنعاء السبت

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن السعودية شنّت 26 غارة على صنعاء السبت، فيما تواصل المملكة الداعمة للحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران، تبادل هجمات منذ تجدد النزاع قبل قرابة ثلاثة أشهر.



وقالت قناة المسيرة إن "طيران العدو السعودي استهدف العاصمة صنعاء بـ26 غارة ظهر اليوم (السبت) توزعت على مناطق نقم وعطان والسبعين والنهدين".